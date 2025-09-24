Moderatorin Anna Maier hat geheiratet

Auf Instagram teilte sie aber auch ein Foto – diesmal sogar direkt nach dem Jawort. Auf dem Bild ist das glückliche Paar zu sehen, wie sie voller Freude die Hände in die Höhe strecken und kaum glücklicher aussehen könnten. «Nach 9 Jahren Hand in Hand – über Berg und Tal – fühlen wir uns sowas von ready fürs nächste Kapitel: als Mr. & Mrs.», schreibt Anna Maier zu dem Post.