«Alle gratulieren mir, dass ich jetzt Oma bin»

Ihr leuchtendes Lachen kommt von Herzen, ihre Sprache ist offen und bodenständig. Auch mit 46 Jahren strahlt Michelle Hunziker jugendliche Unbekümmertheit aus. Im Gespräch offenbart die gebürtige Tessinerin, die in Ostermundigen BE und Zuchwil SO aufwuchs, aber die Ruhe und Gelassen - heit einer lebenserfahrenen Frau. Model, Showstar, Unternehmerin, Mutter – und neu auch Grossmutter. Das Leben von «belle Michelle» hat viele Facetten. Bei einem Besuch in der Jungfrau-Region reflektiert sie ihr Le - ben, ihre Liebe, ihre Karriere und ihre Zukunft – und wirbt beim imposanten Anblick der Gletscherwelt auf dem Jungfraujoch für mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Michelle, wir treffen Sie in