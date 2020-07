Moderatorin Patricia Boser hat eine neue Liebe

Gegenüber «Blick» erzählt Boser, wie sie und Jon sich kennenlernten: «Es war an einem sonnigen Tag im letzten Oktober. Jon und ich hatten unabhängig voneinander einen Geschäftstermin im selben Hotel.» In der Lobby trafen sie zufällig aufeinander. «Meine Hündin Daisy ist unaufhörlich an ihm hochgesprungen und hat vor Freude gebellt», erinnert sich Patricia.