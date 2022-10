Mona Vetsch ist nicht für die Jagd gemacht

Keine Leber für Mona Vetsch

Als in der Jagdhütte später die gekochte Leber des eben geschossenen Hirsches heiss aufgetischt wird, lehnt Mona Vetsch dankend ab. Das, obwohl sie ansonsten gerne Fleisch ist. Sie kommt ins Grübeln: «Eigentlich komisch, denn in der Metzgerei kaufe ich ja auch ein, obwohl es dort vorher ebenso blutig zu und her geht.» Für Jägerin Annina Schreich-Urech ist die Jagd allerdings eine der nachhaltigsten und ökologischsten Arten, um Fleisch zu essen. Sie weiss, wovon sie spricht, denn sie ist studierte Umweltnaturwissenschaftlerin und kam während ihres Praktikums im Nationalpark zum Jagen. Der 70-jährig Noldi Turi lobt: «Ich hatte schon viele Schüler, aber Annina ist die besten von allen.» Sie bringe alle Voraussetzungen als Jägerin mit: die Ruhe, das Verständnis – und sie sei immer parat. Diese Komplimente dürften gut tun, denn sie kommen nicht von irgendwem. Noldi Turi jagt seit 48 Jahren und hält den kantonalen Jagdrekord für den schwersten Hirschen.