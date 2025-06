Mona Vetsch schüttet zum Fünfzigsten ihr Herz aus

«Hello from the other side», schreibt Mona Vetsch (50) unter ihren neusten Instagram-Post. Nein, sie spricht dabei nicht von Adeles (37) Mega-Hit «Hello», sondern vom Beginn eines neuen Lebensabschnitts. «Ich bin 50. Juhee.» Ihr runder Geburtstag stieg am Montag – bei bestem Wetter im Garten.