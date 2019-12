Derzeit stellt sich die Thurgauerin in einer neuen Staffel ihrer Doku-Reihe «Mona mittendrin» erneut verschiedenen Herausforderungen. Sie musste darin einer Hofschlachtung beiwohnen, wurde in einer früheren Folge bei der Arbeit in einem Heim für Demenzkranke emotional gefordert und heuerte ganz am Anfang auch für drei Tage bei der Berufsfeuerwehr Basel an.