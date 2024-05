Mona Vetsch vom Publikum geliebt, Walter Andreas Müller fürs Lebenswerk geehrt

Zwei der Sterne leuchten am Awardabend etwas heller. Zum einen ist es der von Mona Vetsch (48). Die SRF-Moderatorin ist vom Publikum zum Liebling des Jahres 2024 gewählt worden. Merklich gerührt witzelt sie in ihrer Rede: «Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mit mir so viel Fernsehen geschaut haben. Ich habe immer gesagt, irgendwann bin ich auch da. Und ja, es hat sich gelohnt!» Doch sie schlägt auch emotionale Worte an: «Ein riesengrosses Merci geht an meinen Mann, meine grosse Liebe. Er ist nie an solchen Events dabei, weil er dann immer zu unseren Kindern schaut. Ich bin so glücklich, das hier bedeutet mir die Welt!»