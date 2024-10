Eine Liebe, die nie erlischt

Der schmerzvollste Schicksalsschlag jährt sich am 22. Dezember zum fünften Mal. Es ist der Todestag von FCZ- und Nati-Legende Fritz Künzli (†73). Mit ihm schritt Kaelin über 45 Jahre durchs Leben. «Heute in der Früh musste ich für Fritzli ein Tränli verdrücken. Er fehlt mir jeden Tag ungemein. Ich weiss aber, dass er über mir wacht und immer bei mir ist. Ich spreche täglich mit ihm und habe ihn stets an meiner Seite dabei.» Just in diesem Moment zieht sie ein Porträtbild ihrer grossen Liebe aus der Tasche und streicht liebevoll über die Fotografie. Alleine zu Hause sei Monika Kaelin nicht gern und dennoch, Einsamkeit verspüre sie dank dieser engen Verbindung zu Fritz nie.