Monika Kaelin spricht über ihre Zukunft ohne Fritz

Entertainerin Monika Kaelin, 65, macht eine schwierige Zeit durch: Am Sonntag, 22. Dezember 2019 verstarb ihr Mann Fritz Künzli 73-jährig an den Folgen seiner Demenzerkrankung. Die Präsidentin des Vereins Show Szene Schweiz war bis zuletzt bei ihm. Gemeinsam mit einer Spitalschwester hatte sie ihren Fritz am Sonntagmorgen noch gepflegt und sein Kissen neu gerichtet. Dann habe seine Atmung auf einmal ausgesetzt und er sei in ihren Armen für immer eingeschlafen, schilderte Kaelin im «Blick» die letzten Minuten mit ihrem Mann. In einem neuen Interview mit «Sonntagsblick» spricht die Prix-Walo-Chefin nun über den schmerzlichen Verlust und ihre Zukunft ohne Fritz.