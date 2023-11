Paris–Klosters–Paris. Die 1600-Kilometer-Strecke legt Peter Knapp Monat für Monat mit dem Auto zurück, sitzt dabei selbst am Steuer. Im Pariser Vorort Malakoff, «einem seit 1945 kommunistischen Viertel», arbeitet er, in den Bündner Bergen lebt er und spannt aus. Warum er sich die Strapazen der Pendelei antut? «Kulturell passiert in Paris viel mehr!» Nicht nur in der französischen Hauptmetropole durchstreift er Museen und Galerien. Oft steigt Knapp spontan ins Flugzeug, um Kunstausstellungen in New York oder Barcelona zu besuchen.