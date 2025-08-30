Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. People
  3. Swiss Stars
  4. Zwei Frauen, 60 Verbrechen: True-Crime-Podcast aus der Schweiz
Anja Leibacher, Sheryn Locher und ihr True Crime Podcast

Mord ist ihr Hobby

Zwei junge Frauen, ein Mikrofon – und jede Menge Mord. In ihrem True-Crime-Podcast ­graben Anja Leibacher und Sheryn Locher Schweizer Verbrechen aus, die unter die Haut gehen. Warum sie dabei manchmal lachen und wie sie nachts trotzdem schlafen können.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

<p>Anja Leimbacher (l.) und Sheryn Locher im Zürcher Urania-Parkhaus – hier wurde 1991 eine Frau getötet.</p>

Anja Leimbacher (l.) und Sheryn Locher im Zürcher Urania-Parkhaus – hier wurde 1991 eine Frau getötet.

Kurt Reichenbach

Es ist düster im Parkhaus Urania in Zürich. Das Neonlicht flackert über leere Stellplätze. Eine Frau in hohen Schuhen geht schnellen Schrittes durch die Stille – als plötzlich jemand hinter ihr auftaucht. Ein einzelner gezielter Stich mit einem Messer trifft ihren Rücken. Sekunden später liegt Barbara B., 29 Jahre alt, leblos am Boden. Im Auto liegt noch das Kleid, das sie am nächsten Tag zur Hochzeit ihrer Schwester tragen wollte.

Dieser Mord erschütterte die Schweiz. Nicht nur wegen der Grausamkeit, sondern wegen der Schlagzeile, die folgte: «Der Mörder war eine Frau». Das war im Sommer 1991, und Täterin Caroline H. wurde landesweit bekannt als «Parkhausmörderin».

Mehr als 30 Jahre später sitzen zwei junge Frauen vor Mikrofonen. Sheryn Locher (22) aus Herisau AR und Anja Leibacher (25) aus Sins AG. Sie sind die Stimmen hinter «Lebenslänglich?», einem True-Crime-Podcast – so etwas wie einer Radiosendung über wahre Verbrechen, die man im Internet hören kann. «Die Parkhausmörderin hat mich lange fasziniert. Auch weil es eine Frau war, die getötet hat», sagt Leibacher, die tagelang recherchiert, alte Artikel gelesen und Quellen überprüft hat. Die Folge über die Parkhausmörderin dauert 1 Stunde und 1 Minute.

<p>In Anja Leibachers Wohnung in ­Aarau nehmen die beiden ihren Podcast auf – oder online, wenn sich Sheryn Locher aus <br /> ihrer WG in Chur ­zuschaltet.</p>

In Anja Leibachers Wohnung in Aarau nehmen die beiden ihren Podcast auf – oder online, wenn sich Sheryn Locher aus ihrer WG in Chur zuschaltet.

Kurt Reichenbach

Tatort Schweiz

Der Fall aus Zürich ist nur eines von über 60 wahren Verbrechen, die beide Frauen aufbereitet und nacherzählt haben. Leibacher arbeitet als Moderatorin und Produzentin bei Radio 24 in Zürich, und Locher studiert Multimedia Production an der Fachhochschule Graubünden in Chur. Den Podcast machen sie nebenbei in ihrer Freizeit, seit Ende 2022 erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge – mal geht es um den Vierfachmord von Rupperswil, mal um die verschwundenen Kinder aus den Achtzigern. Es sind oft bekannte Fälle, aber auch weniger bekannte: wie die Geschichte von Benno Jud, dessen Zwillingsschwester mit acht Jahren in Maseltrangen SG ermordet wurde. Oder als Pierre Beck, Vizepräsident von Exit Westschweiz, 2017 einer gesunden 86-Jährigen in Genf zum Suizid verhalf.

Über 10'000 Menschen hören ihnen inzwischen zu – rund 70 Prozent davon sind Frauen. Warum gerade Frauen sich so stark für Verbrechen interessieren? «Das ist schwer zu sagen», meint Leibacher. «Vielleicht, weil Frauen empathischer sind. Weil sie sich stärker in Opfer hineinversetzen können.» Locher ergänzt: «Oft löst ein Fall auch gute und schöne Gefühle aus – wenn ein Fall endlich geklärt wird oder eine Familie Frieden findet. Emotionen spielen eine grosse Rolle.»

Kennengelernt haben sich die beiden als Praktikantinnen beim Studentenradio toxic.fm in St. Gallen. Sie merkten schnell: Sie lieben spannende Geschichten über wahre Verbrechen. «Das ist mehr als Mord und Totschlag, es geht um die Abgründe der Menschheit», sagt Leibacher. «Jeder Mensch könnte ein Verbrechen begehen. Mich interessiert, wie es dazu kommen kann», sagt Locher. Weil es damals nur True-Crime-Podcasts aus den USA oder Deutschland gab, beschlossen die Frauen an einem Fest spontan, das selbst in die Hand zu nehmen. «Aber nur mit Schweizer Fällen.» In ihrem Podcast sprechen die beiden Dialekt – und erzählen auch immer wieder Persönliches, etwa vom Prüfungsstress oder von den Ferien. Auch die Moderatorinnen selbst gehören zur Geschichte – jeden zweiten Sonntag lernt man die Menschen hinter den Stimmen etwas besser kennen. Gleich zu Beginn jeder Folge sagen sie: «Wenn wir locker reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern gemeint.»

<p>Anja Leibacher (l.) und Sheryn Locher: die zwei Stimmen hinter dem Podcast «Lebenslänglich?»</p>

Anja Leibacher (l.) und Sheryn Locher: die zwei Stimmen hinter dem Podcast «Lebenslänglich?»

Kurt Reichenbach

Hinter den Mikrofonen

Im Frühling sind sie auf Tour gegangen – St. Gallen, Luzern, Bern und in Schöftland AG. Live vor Publikum, 400 Menschen sind erschienen. «Leute haben uns erzählt, dass sie an Tatorten vorbeigefahren sind oder dass ihre Grossmutter mit dem Täter zur Schule ging», sagt Locher. «Die Schweiz ist klein. Fast jeder findet irgendwo einen Bezug.»

Für jede Episode investieren sie mehrere Tage Arbeit. Sie stöbern in Archiven, wühlen sich durch Zeitungsberichte, besuchen Tatorte, führen Interviews mit Ermittlerinnen, Angehörigen – manchmal sogar mit Tätern. «Ich habe einmal einen Bankräuber getroffen», erzählt Locher. «Heute ist er Sozialarbeiter. Er hat erklärt, wie schnell man kriminell werden kann.»

Und wie schläft man nachts, wenn man sich tagein, tagaus mit Gewalt beschäftigt? «Sehr gut», sagt Leibacher. Locher nickt. «Wenn ich einen Fall erzählt habe, ist er für mich abgeschlossen. Ich kann dann loslassen.»

Für Sheryn Locher und Anja Leibacher ist Mord bislang ein Hobby. Doch sie träumen davon, eines Tages davon leben zu können. Fälle, sagen sie, gibt es in der Schweiz noch genug.

Diese Fälle­ schockierten die Schweiz – jetzt im Podcast nachhören!

Falldossier: Mord in Kehrsatz

Mord in Kehrsatz 1987 wegen Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Haft verurteilt, wird Bruno Z. später freigesprochen. 

Michael Stahl
Le gemelle scomparse Alessia e Livia Schepp

Vermisste Zwillinge 2011 entführt Matthias S. seine Töchter Alessia und Livia. Kurz darauf begeht er Suizid. Von den Töchtern fehlt seitdem jede Spur.

Dukas
Blick Artikel über Markus W.

Entflohener Serienvergewaltiger Markus W. hat seit den 80er-Jahren über 20 Frauen sexuell missbraucht und ist immer wieder geflohen. 

Blick
Höhlenmord Bruggerberg

Höhlenmord am Bruggerberg Pascal K. sperrt 2019 seinen besten Freund in eine Sandsteinhöhle und lässt ihn dort sterben. 

TeleM-Screenshot
Silvana Degonda
Silvana DegondaMehr erfahren
Von Silvana Degonda vor 2 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Podcast
#Schweiz
#Verbrechen
#Mordfall
Mehr anzeigen