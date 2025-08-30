Mord ist ihr Hobby

Kennengelernt haben sich die beiden als Praktikantinnen beim Studentenradio toxic.fm in St. Gallen. Sie merkten schnell: Sie lieben spannende Geschichten über wahre Verbrechen. «Das ist mehr als Mord und Totschlag, es geht um die Abgründe der Menschheit», sagt Leibacher. «Jeder Mensch könnte ein Verbrechen begehen. Mich interessiert, wie es dazu kommen kann», sagt Locher. Weil es damals nur True-Crime-Podcasts aus den USA oder Deutschland gab, beschlossen die Frauen an einem Fest spontan, das selbst in die Hand zu nehmen. «Aber nur mit Schweizer Fällen.» In ihrem Podcast sprechen die beiden Dialekt – und erzählen auch immer wieder Persönliches, etwa vom Prüfungsstress oder von den Ferien. Auch die Moderatorinnen selbst gehören zur Geschichte – jeden zweiten Sonntag lernt man die Menschen hinter den Stimmen etwas besser kennen. Gleich zu Beginn jeder Folge sagen sie: «Wenn wir locker reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern gemeint.»