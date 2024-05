Am Samstagvormittag ist bei Luca Motocross angesagt! Meist trainiert er im nahen Pietramurata auf der dortigen WM-Strecke. «Dieser Sport ist körperlich anstrengend, doch er gibt mir viel mentale Energie. Ich fahre aus Spass. Auf einem Level, dass es nicht gefährlich ist.» Nachmittags putzt Luca seine Maschine, werkelt an ihr herum. Die Sonntage stehen im Zeichen der Regeneration. «Ein idealer Sonntag ist dann, wenn es regnet», sagt Luca. Dann sitze er jeweils den ganzen Tag daheim in der Stube und schaue TV: Motocross- und andere Töffrennen, Formel 1. Michelle schmunzelt. «Ab und an verfolgen wir einen Tennismatch.» Wenns passt, wird sie ihren Schatz einmal zu einem Schwingfest mitnehmen. «Es gibt nicht nur Motocross.»