«Das bleibt einem für immer»

Selbst zu den Standorten der mobilen Klinik gehen die Menschen in Lesotho zu Fuss, und dies teilweise mehr als sechs Stunden lang – schwerkrank oder hochschwanger. «Und bei uns rufst du einfach die Heli-Rettung an, wenn du in den Bergen ein Problem hast», sagt Schurter und erzählt von einer Grossmutter, die mit den Enkeln zum Impfen kam. Die Eltern der Kinder sind auf Arbeitssuche in Südafrika – wie es ihnen geht oder wann sie zurückkommen, wissen sie nicht, weil sie kein Handy besitzen, um den Kontakt aufrechtzuerhalten. «Das sind Geschichten, die einem für immer bleiben.»