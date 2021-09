Während Fabien «Fäbu» Rohrer, 46, im Flip Lab in Rümlang ZH akrobatisch durch die Luft schwingt, nimmt es Marco «Büxi» Büchel, 49, lieber gemütlich. Beide sind am 22. September auf 3+ in der einmaligen Promi-Ausgabe von «Ninja Warrior Switzerland» zu sehen. Fäbu als Kandidat: «Ich liebe die sportliche Herausforderung immer noch.» Und Büxi als Moderator: «Bin ich froh, dass ich nicht mitmache, denn ich bin schlichtweg nicht fit genug», so der ehemalige Skiprofi aus Liechtenstein.