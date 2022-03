«Fühle ich mich schön, laufe ich schneller»

In welchem Bereich machen Sie den Unterschied?

Nicht in der Technik, da habe ich Luft nach oben. Und ich denke, trainieren kann jeder. Aber auf den Punkt bereit sein ist das, was mich oft abhebt. Das Mentale verändert sich allerdings immer, weil die Situation nie gleich ist. Deshalb arbeite ich neu mit einer Sportpsychologin, damit ein Problem schnell erkannt und angepackt werden kann.