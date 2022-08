Das Geheimnis der Kambundjis

We are familiy! Wenn Mujinga Kambundji nach den Sternen greift und im Sprint Gold und Silber gewinnt, verzückt sie das ganze Land. Und wenn ihre jüngere Schwester Ditaji an den Europameisterschaften in München mit einer famosen Leistung über 100 Meter Hürden den Medaillensatz komplett macht, nimmt die Geschichte schon fast märchenhafte Züge an.