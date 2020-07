Was könnt Ihr voneinander abschauen?

WH: Ich fand es sackstark, wie Munjinga an der WM in Doha dem Druck standhielt und über 200 Meter die Bronzemedaille gewann. Wenn man diese Emotionen sieht, weiss man exakt, was es bedeutet. Wir sassen zu Hause in der Stube und schauten das Rennen live. Das vergesse ich nie mehr. Unseren Jubel nach Mujingas Zieleinlauf dürften auch die Nachbarn gehörten haben.