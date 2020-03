Name: Robert Anthony Lutz. Übername: Maximum Bob. Die charismatische Auto-Legende ist mit 88 Jahren nicht mehr so schnell auf den Beinen unterwegs, hat aber noch immer Benzin im Blut. Sein dunkelgrauer Jeep Grand Cherokee ist in der Auffahrt des Feriendomizils in Silvaplana GR parkiert. In der Garage steht ein Cadillac XLR – die perfekte Limousine für den Sommer.