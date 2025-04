Muotathaler Wetterschmöcker geben Sommerprognose heraus

Und auch die Rangliste, wer von ihnen der Treffsicherste war. Der aktuelle Wetterkönig ist Martin «Musers» Holdener (62), der mit den Mäusen. Mit 17 Punkten gewann er mit seinen Winter- und Frühlingseinschätzungen eindeutig gegen seine Mitstreiter. Schauen wir, was er uns für den Sommer voraussagt: «Das schöne Wetter hält im Juli an. Mitte des Monats gibts einen Hitzerekord. Den Klimaangstmachern kommt hinten nur noch heisse Luft raus. Auf Ende des Monats wirds gewitterhaft», so Holdener in seinem Statement. Er ergänzt: «Generell ist der Sommer trocken und heiss. In den Seen hat es mehr Leute am Baden als Fische.»