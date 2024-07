Murat Yakin bleibt Nati-Trainer

Seit August 2021 steht der ehemalige Profi bei der Nati an der Seitenlinie. Doch nicht immer war die Stimmung so euphorisch, wie sie nun ist. Nicht immer war Yakin so beliebt, wie er jetzt ist. Nach dem 1:6 im WM-Achtelfinal gegen Portugal im Dezember 2022 stand er erstmals in der Kritik, die Nomination von zu wenig Aussenverteidigern und eine falsche Taktik wurden ihm vorgeworfen.