Genau daran hat Bligg nun über ein Jahr lang auch in seinem musikalischen «Spielzimmer» gearbeitet. Das Ergebnis: sein 16. Album «Tradition», welches in der ersten Woche direkt Platz 1 in der Album-Hitparade belegt hat. Die Veröffentlichung der 14 Songs zelebrierte er auf seinen Onlinekanälen ganz gesittet mit Kamillentee, Kerzenschein und Himbeerroulade. «Früher sah das anders aus. Es hat getätscht wie sonst etwas», gesteht er. Das müsse er heute nicht mehr haben. «Gefeiert und über den Durst getrunken habe ich in der Vergangenheit genug.» Ausserdem habe er nie so werden wollen wie jene Menschen im Klub, «von denen ich früher selbst dachte, dass sie doch hierfür viel zu alt seien», sagt er mit einem Augenzwinkern.