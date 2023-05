Sevens Wunsch wurde nicht erhört, denn der Sender 3+ vermeldet am Mittwoch, 11. Mai: Reggae-Musiker Dodo Jud (46) tritt in die Fussstapfen von Seven und wird damit neu auch TV-Moderator. «Nachdem ich diese magische Stimmung auf dem legendären Sofa als Gast selbst miterleben durfte und dabei Seven beobachtete, dachte ich, das möchte ich auch gerne machen. Umso mehr freue ich mich nun der neue Host zu sein», lässt sich Dodo in der Pressemitteilung des Senders zitieren. Als 3+ anfragte, ob er den Job haben will, antwortete Dodo Reggae-Like: «Ja, Mann!»