«Io senza te, cosa farei?» Was würde ich nur ohne dich tun? Dieser Text zu Rebers Komposition stammt zwar nicht von ihm (geschrieben hat ihn Nella Martinetti). Die Antwort schreibt er aber ein paar Jahre später in seinem ersten Mundart-Hit: «I wär ja so verlore, was würdi ächt us mir, e Vogel ohni Flügel, e Fisch, wo nümm meh schwümmt, es Schiff ohni Sägel.» Seit 47 Jahren segelt Livia an Peters Seite durchs Leben – mit dem und gegen den Wind. Auch beim Dreh auf Gran Canaria ist sie hinter den Kulissen dabei. Denn wochenlang ohne seine Frau zu sein, kann sich der Musiker nicht vorstellen. «So lange gehe ich nirgends ohne sie hin. Sonst hab ich ‹längi Zyt›.»