Philipp Fankhauser muss krankheitshalber sechs Monate pausieren

«Philipps Knochenmark produziert nur noch knapp 60 Prozent der roten Blutkörperchen eines gesunden Menschen. Die Folgen der Anämie (Blutarmut) sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unwohlsein und, wegen des konstanten Sauerstoffmangels, Kurzatmigkeit. Sauerstoffmangel als Bühnen-Performer ist natürlich nicht ideal», heisst es im Communiqué. Mitte Juli werde ihm während voraussichtlich vier bis sechs Wochen am Universitätsspital in kompletter Isolation das kranke Knochenmark entfernt. «Anschliessend kriegt er frische, gesunde Spender-Stammzellen transplantiert, welche das blutbildende System neu aufbauen und in der Folge das Immunsystem wiederherstellen sollen.»