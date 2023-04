Am 6. April 2020 versammelte Seven (44) zum ersten Mal Musiker-Freunde und -Freundinnen um sich und präsentierte als Gastgeber die TV-Show «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert». Aktuell läuft die vierte Staffel des Erfolgsformats und lockt die Fans wieder in Scharen vor den Bildschirm. Trotz des Erfolgs macht Seven nun aber Schluss und hängt seinen Job nach drei Jahren an den Nagel. «Ich bereue den Entscheid überhaupt nicht, weil ich weiss, dass das Format nur erfolgreich bleiben kann, wenn der Gastgeber wechselt», sagt der Sänger. Der Abschied fällt ihm nicht schwer, «weil ich als selbständiger Musiker immer wieder schwierige Entscheidungen treffen musste.»