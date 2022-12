Muttenz und der Zauber der Digitalisierung

ICT steht für Informations- und Kommunikationstechnik. Und Muttenz BL ist einer von sieben Standorten, an denen Talente zwischen 12 und 15 Jahren im Bereich der Informatik gezielt gefördert werden – jeweils am Samstag während vier Stunden. Initiant und CEO des Projekts ist der frühere Lehrer und Schulleiter Rolf Schaub. Er erkannte, dass es an den Volksschulen oft nicht möglich ist, Talente zu entdecken und sie in diesem spezifischen Themengebiet zu fördern. Dabei herrscht gerade in diesem Betätigungsfeld ein akuter Personalbedarf. Während der Pandemie hat die Digitalisierung enorm an Fahrt aufgenommen. Aber die nötigen Fachkräfte fehlen. Schätzungen gehen von 35 000 zusätzlichen Informatikerinnen und Informatikern aus, die in der Schweiz in den nächsten sechs Jahren gebraucht werden.