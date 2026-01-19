Myla und Charlene sind ganz die Mama

Glanzvoller Auftritt bei der Eröffnungszeremonie

Als Teil der neu eingeführten Eröffnungszeremonie bestritt Federer ein Showmatch unter dem Motto «Battle of the World No. 1s». An der Seite von Andre Agassi (55) bewies der Tennis-Star, dass er nichts von seinem Ballgefühl verloren hat. Die Fans in der ausverkauften Arena schenkten ihm eine Standing Ovation, als er den Platz betrat. Für Federer war es eine Rückkehr voller Nostalgie: «Wieder hier zu sein, an der Seite von Legenden wie Rod Laver, ist pure Gänsehaut», sagte er im On-Court-Interview.