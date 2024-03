Man ist nur so alt wie man sich fühlt – diesen Spruch haben wir wohl schon alle einmal in unserem Leben gehört. Und auch Moderatorin Alexandra Maurer scheint nach diesem Motto zu leben. Maurer feierte am 24. März ihren 42. Geburtstag. In einem Video auf Instagram zeigte sie, dass sie im Kreise ihrer Familie eine Tischbombe losgehen liess und sich einen feinen Schoggikuchen gönnte – inklusive Zahlen-Wunderkerzen.