Nach dem Krebs – Alexandra Prusa erfüllt sich einen Lebenstraum

Umso schöner, dass die Actress, die 2008 in Marc Forsters Bond-Film «Quantum of Solace» zu sehen war, das Älterwerden nun in dieser legendären Stadt zelebrieren darf. «Ich schätze das Alter. Jeder Tag, den ich erlebe, ist irrsinnig toll.» Alexandra Prusa weiss, wovon sie spricht – vor einiger Zeit hätte sie wohl nicht darauf gewettet, ihren 65. Geburtstag zu erleben. Als sie 2014 zu Hause in Zürich nach dem Duschen beim Blick in den Spiegel eine Delle in der Brust entdeckt, spürt sie intuitiv, was es ist. Die ärztliche Bestätigung eines Tumors ist ein Schock für das Paar. Es hat beruflich gerade so viel am Laufen. Prusa: «Ich glaube, solche Dinge machen sich bemerkbar, wenn der Körper etwas sagen will. Zum Beispiel dass er Ruhe braucht.» Die Diagnose seiner Frau wirft auch Rudolph Straub aus der Bahn. Er hat bereits vier Frauen aus seinem Umfeld an Brustkrebs verloren, darunter seine Mutter. «Ich hatte wahnsinnig Angst um sie.» Der Regisseur lenkt sich ab, stürzt sich in die Arbeit, unterstützt seine Liebste dennoch, so gut es geht. «Ruedi hat mir extrem viel Kraft gegeben in dieser Zeit», sagt sie.