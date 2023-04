Es war eine Saison, die für Skirennfahrerin Corinne Suter turbulent verlief, ein Auf und Ab der Gefühle für die Schwyzerin. Nach einem fulminanten Start mit gleich vier Podestplätzen in Folge, darunter ein Sieg im Super-G in Lake Louise, konnte die Schwyzerin im weiteren Verlauf des Weltcups zwischenzeitlich nicht mehr an die anfänglichen Erfolge anknüpfen. Es folgte ein schwerer Sturz in der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo, wo die 28-Jährige bei voller Fahrt mit über 100 km/h mit dem Gesicht auf die Piste aufschlug. Dabei zog sich Suter eine Gehirnerschütterung zu, die sie in der Folge stark einschränkte, weshalb sie zwei Wochen lang auf Trainings und Renneinsätze verzichtete. Ein Bild, das sie auf Instagram postete, zeigt Suter mit Schrammen im Gesicht und einem geschwollenen Auge. «Das tat weh», schreibt Suter zum Post.