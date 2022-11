Vor lauter Freude liegt Jil Teichmann (25) am Boden. Belinda Bencic (25) kniet vor ihr und tut so, als ob sie sich die Hände aufwärmen würde. Eine Szene, die vielen Schweizer Sportfans bekannt ist: So jubelten Roger Federer, 41, und Stan Wawrinka, 37, bei ihrem Olympia-Gold 2008 in Peking. Nun aber haben die Frauen in Glasgow Sportgeschichte geschrieben: Zusammen mit Viktorija Golubic (30) und Simona Waltert (21) haben die Schweizerinnen den Billie Jean King Cup (ehemals Fed Cup) gewonnen. Es ist der erste Schweizer Triumph im wichtigsten Teamwettkampf des Frauentennis. Die Schweizerinnen schlagen Italien, Kanada, Tschechien und Australien, gewinnen alle acht Einzel und somit souverän den Wettbewerb der Weltspitze.