Michelle Hunziker nimmt Abschied von Silvio Berlusconi

In einem Post auf Instagram würdigt sie die Freundschaft zu dem Mann, der ihr auch viel ermöglichte. «Lieber Silvio, das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hast du mir ein wunderbares Porträt der Madonna geschenkt, die dir so sehr am Herzen lag. Ich bewahre in meinem Herzen die Worte, die nur ein so tiefgründiger Mensch wie du zu mir sagen konnte. Ich werde dich vermissen und alle Menschen, die das Glück hatten, dich als Menschen zu kennen, werden dich vermissen. Ich wünsche Dir eine gute Reise ins Licht. Ich hab dich lieb. Michelle», schreibt sie dazu.