Nach Herz-OP: Jürg Marquard auf der Intensivstation

Der Juror der TV-Show «Die Höhle der Löwen» wurde ins nahegelegene Spital Samedan gebracht, später mit dem Helikopter nach Zürich geflogen. Eine grosse Herz-OP folgte. Nun also der Rückschlag. In den nächsten Wochen, so Bijan Khezri CEO der Marquard Media AG, wird sich der Unternehmer erholen und darum auch nicht als Löwe in der zweiten Staffel der Show zu sehen sein.