Dass Joana dafür die Geduld von Stefan so strapaziert wie zu Beginn ihres Kennenlernens, ist nicht zu befürchten. 2017 schickte er der Beachvolleyballerin – nachdem sie ihm auf Facebook vorgeschlagen worden war – erst eine Freundschaftsanfrage und eine Nachricht hinterher. Im Frühjahr 2019, fast zwei Jahre später, schrieb Joana zurück. «Mir war nicht bewusst, dass so viel Zeit vergangen war», versucht sich Joana lachend herauszureden. Dass sie sich dann so schnell wie möglich mit Stefan verabreden wollte, brachte wiederum ihn in die Bredouille. «Joana pressierte es, weil sie anderthalb Wochen später für einen Wettkampf nach Brasilien reiste. Ich hatte aber an dem Termin, der ihr passte, lange zuvor mit meinen Eltern abgemacht. Also sagte ich ihr ab.» Trotzdem fanden beide Zeit fürs erste Date – und damit zueinander. Drei Dinge braucht Joana jetzt für ihr Comeback: «Geduld, Gelassenheit und das richtige Umfeld – vor allem, wenn ich mal wieder einen miesen Tag habe.» Mit Stefan an der Seite habe sie «das beste Umfeld. Ich bin ihm unglaublich dankbar, sehe das, was er tut, nicht als Selbstverständlichkeit an.» Nun versucht sie, mit Physiotherapie ihre Schulter und den Arm fit zu bekommen. Nächstes Jahr will Heidrich wieder im Sand stehen, erste Spiele absolvieren. Grösster Wunsch? Mit ihrer Beachvolleyball-Partnerin Anouk dort weitermachen, wo sie im Juni durch ihre Verletzung jäh gestoppt wurde. Joana ist überzeugt: «Ich komme noch stärker zurück.» Das hat sie schon einmal bewiesen: 2018 – nach ihrer Rückenverletzung. Und da hatte sie Stefan noch gar nicht an ihrer Seite.