Nach Reanimation ins Krankenhaus geflogen

Wie «Blick.ch» zusammenfasst, war Gino Mäder am Donnerstag in der letzten Abfahrt der 5. Etappe am Albula von der Strasse abgekommen und in ein Bachbett gestürzt. Tour-de-Suisse-Arzt Dr. Roland Kretsch erklärte der Schweizer Tageszeitung, dass er Mäder an der Unfallstelle ohne Puls aufgefunden habe. Eine 25 Minuten andauernde Reanimation sei erfolgreich gewesen. «Er ist wieder zu Leben gekommen, der Herzstillstand wurde behoben», wird der Mediziner zitiert. Danach wurde Mäder mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega ins Kantonsspital Chur geflogen und dort auf der Station für Traumatologie behandelt.