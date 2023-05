Es war eine schöne Idee und ein Dienst an der Liebe, den SRF mit seiner Samstagabend-Show «Jaaa – Die Sendung mit Herz» plante. Drei Paare, die aus verschiedenen Gründen noch nicht heiraten konnten, kämpften in verschiedenen Disziplinen um einen Zustupf für ihre Hochzeitskasse in Höhe von 20'000 Franken. Über den Geldsegen entschieden Moderatorin und Jury-Mitglied Nicole Berchtold (44), Rapper Stress (45) und Drag-Queen Paprika (41). Am 22. Oktober 2022 wurde die Unterhaltung-Show erstmals ausgestrahlt, seither warten Fans vergeblich auf deine Fortsetzung.