Es ist ein bisschen kühl da unten, in den Katakomben der Feuerwehr-Einsatzzentrale Schinznach AG. Allerdings kommt, wer sich hierhertraut, schnell ins Schwitzen. Der grosse quadratische Raum mit roten und blauen Matten am Boden ist das neue Reich von Elena Quirici (29) «Quirici 2020: House of Champions» steht auf dem Schild über dem Eingang. Die beste Karatesportlerin der Schweiz und die zweitbeste der Welt hat hier ihren eigenen Verein gegründet. Denn sie möchte nicht nur den Nachwuchs trainieren, sondern auch Talenten aus aller Welt eine professionelle Trainingsatmosphäre bieten. «Zudem habe ich so immer würdige Gegnerinnen und Gegner im Training», meint sie schmunzelnd. Ein erster Schritt in die Karriere nach der Karriere.