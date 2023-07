«Der Moment der Schlüsselübergabe war etwas ganz Besonderes»

Luca Hänni und Christina Luft waren erst diesen Sommer in ihr Traumhaus am Thunersee eingezogen. Seitdem posten die beiden regelmässig in den sozialen Medien Bilder und Videos des neuen Zuhauses und lassen die Fans und Follower an ihrem Leben in der Schweiz teilnehmen.