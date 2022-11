Am 9. Dezember 2022 erscheint das Sonderheft zu unglaublichen 111 Jahren Schweizer Illustrierte! Das man sich zu so einem Feiertag in sein schönstes Festgewand hüllt, versteht sich fast schon von selbst. Genau das hat die Schweizer Illustrierte bereits jetzt schon getan und erscheint ab heute in aufgefrischten, jungen Design, mit neuen Heftrubriken, aufgewertetem Serviceteil und mit noch mehr Lifestyle. Das ikonische rote Logo wurde sanft angepasst und strahlt jetzt linksbündig auf der Titelseite.