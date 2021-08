Belinda Bencic ist angekommen – sportlich wie privat. Da ändert auch nichts daran, dass sie bereits wieder kurz vor dem Abflug ist: In den USA stehen das WTA-Turnier in Cincinati und dann die US Open an. Sie sieht den Turnieren und der neuen Situation, dass sie jetzt nie mehr als Aussenseiterin antreten kann, gelassen entgegen. «Ich habe, wovon ich geträumt habe. Ich fühle mich befreit für alles, was kommt.» Was sind schon einige Kratzer in den Medaillen, wenn sie ihre Träume nun leben kann.