Und dann kommt der Telefonanruf an ihren Mann, den Wirtschaftsanwalt Hans W. Kopp. Sie bittet ihn, aus dem Verwaltungsrat einer Firma auszutreten, die der Geldwäscherei verdächtigt wird. Als der Tipp von höchster Stelle ruchbar wird, streitet sie den Telefonanruf ab, erwägt, ihrer persönlichen Mitarbeiterin die Schuld zu geben. Trotz Drängen ihrer Chefbeamten will sie nicht die Wahrheit sagen, verschweigt es dem Bundesrat, autorisiert, dass auch ihr Mann in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten lügt.