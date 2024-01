«Nachts höre ich die Löwen brüllen»

Der Tag beginnt schlecht. Sehr schlecht. Es ist der 13. Juli 2023. Sommerferien. Dominik Muheim sitzt in Glückstadt fest, einer Kleinstadt im Norden Deutschlands. Sein Velo ist im Eimer, die Gangschaltung kaputt. Nichts rollt mehr. Dabei war der Urlaub bis jetzt perfekt. In Basel sind sie losgefahren, Dominik Muheim und seine Freundin, mit dem Velo bis nach Oslo. Dann, auf dem Weg zurück in die Schweiz, das Pech in Glückstadt. Plötzlich klingelt sein Handy. Und die Stadt wird ihrem Namen doch noch gerecht. Der 31-Jährige erfährt am Telefon, dass er im Mai 2024 den wichtigsten Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum erhält – den Salzburger Stier. «Was für eine Überraschung! Ich konnte es nicht fassen. All diese unterschiedlichen Emotionen an einem Tag. Unglaublich! Zu guter Letzt konnte auch noch das Velo repariert werden», erzählt Dominik Muheim.