Noch sind sie flauschig und tollpatschig

20 Stunden Schlaf am Tag

Jeden Tag ist abwechslungsweise einer der beiden Würfe im Barryland in Martigny, wo die Welpen vom Publikum bestaunt werden können. Die übrigen Tage und die Nächte verbringen sie in der Zuchtstätte. Und gewöhnen sich an Menschen, werden stubenrein, lernen, nicht aus dem Napf des Gschpänli zu fressen und auf Befehle zu gehorchen. Mehrmals täglich spielen die noch tollpatschigen Fellknäuel im Aussengehege mit Bällen, entdecken die Welt. Nach einer Viertelstunde wollen sie wieder rein. Auf ihren Wolldecken legen sie sich auf- und nebeneinander, dann schlafen sie innert Sekunden.

20 Stunden am Tag.