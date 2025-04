Nadine Fähndrich erobert die Weltspitze im Langlauf

Gemeinsam durchs Ziel

Ihren grössten Fan hat sie in Elvis Fazliu gefunden. Die beiden lernten sich vor zehn Jahren im Ausgang in Luzern kennen. Mit Langlauf hatte der Operationspfleger aus Basel nichts am Hut. «Bei uns in Basel kennt man das nicht so. Ich habe mich eigentlich immer gefragt, welche Leute diesen Sport machen», erzählt der Kosovare und lacht. Heute begleitet er seine Liebste sooft bei ihren Wettkämpfen, wie es geht. Während der WM aber musste Fazliu arbeiten. «Das war schwierig für mich, nicht bei ihr zu sein. Ich bin da nervöser als sie selbst.» Dafür telefoniert das Paar jede freie Minute. Fähndrich erzählt: «Ich habe Elvis in Trondheim sehr vermisst. Zehn Minuten vor dem Sprintstart rief ich ihn noch an – wollte dann aber am liebsten über alles ausser Sport reden. Elvis machte mich aber fast noch nervöser!» Wieder lachen die beiden.