«Ich sprinte für eine Traum-Sauna»

Eine mentale Leistung, die sie sich in den vergangenen Jahren hart erarbeitet hat. Früher fehlte es ihr oft an Selbstbewusstsein, sie grübelte, konnte Niederlagen nur schwer abhaken. Doch die Arbeit mit einem Mentaltrainer bringt Erfolg. So kann sie just aus ihrer riesigen Enttäuschung nach dem fünften Sprint-Platz an den Olympischen Spielen 2022 eine Menge Selbstvertrauen ziehen. «Wie ich dort mit dem Druck umgegangen bin, wie ich aufgetreten bin, hat mir gezeigt: Du kannst es ja!» Auf gutem Weg ist Fähndrich mit den beiden Weltcupsiegen auch bei ihrem kleinen privaten Bonusprogramm. Mit ihrem Freund Elvis (27) – die beiden leben zurzeit in Allschwil BL – bezieht sie nächsten Sommer in Knutwil LU eine Eigentumswohnung. Die befindet sich zurzeit noch im Bau, unter anderem soll eine Sauna entstehen. «Wenn ich diesen Winter gewisse Ziele erreiche, die ich mir vorgenommen habe, gönne ich mir genau jene Sauna, die ich möchte», sagt sie lachend.