Viele der Grausamkeiten, die ihm vorgeworfen werden, seien an seinen «Freak Off’s» vorgefallen. Dort seien Frauen mit Drogen gefügig gemacht und missbraucht wurden, wie auch an seinen «White Partys». An einer davon war auch Nadine Vinzens (41), die Miss Schweiz von 2002. Gegenüber «Blick» erzählt sie exklusiv, wie es dazu kam und was sie erlebt hat.