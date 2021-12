Nadine Vinzens wegen Corona auf der Intensivstation

Mittlerweile konnte die Bündnerin wieder aus dem Spital entlassen werden, ihr Freund Mark Reeve erholt sich noch immer von den Folgen der Erkrankung im Spitalbett und postet ein Bild auf Instagram, welches ihn mit Sauerstoffmaske zeigt. Was er dazu schreibt, ist erschreckend: «Ich kann kaum atmen, meine Lunge ist sehr krank, es geht mir wirklich schlecht.» Fast flehend fügt er an: «Ich hoffe wirklich, dass ich das hier überlebe! Es gibt noch so viel, was ich auf dieser Welt erleben möchte.»