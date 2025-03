Die gebürtige Aargauerin ist eine von nur zwölf Berufsoffizierinnen der Schweiz. Seit einem Jahr ist sie im Einsatz in den Golanhöhen, an der Grenze zwischen Syrien und Israel. Für die Vereinten Nationen überwacht sie als Militärbeobachterin den Waffenstillstand in einer der heikelsten Regionen der Welt. «Manchmal ist es ein Drahtseilakt», sagt Schatzmann. «Wir stecken mitten in einer komplexen politischen Lage, müssen neutral bleiben, aber auch klar kommunizieren.»