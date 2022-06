Ein Pärchen zog die Blicke dieses Jahr ganz besonders auf sich: Supermodel Naomi Campbell (52) und der italienisch-schweizerische Unternehmer und Milliardär Ernesto Bertarelli (56). Arm in Arm schlenderten die beiden über das Gelände und posierten für die Fotografen für gemeinsame Bilder. Es sieht fast so aus, als hätte das Showbusiness ein weiteres Glamour-Paar. Über ihren Beziehungsstatus wollten die beiden allerdings noch nichts verraten. Die vertrauten Gesten sprechen zwar für sich, allerdings kann es nicht ausgeschlossen werden, dass die beide nur als Freunde an dem Event waren.