Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Ich habe schon oft gehört, dass man dachte, ich sei arrogant. Wenn die Leute mich dann aber kennenlernen, sind sie immer überrascht, dass das gar nicht stimmt. Vielleicht wirke ich unantastbar, was nach aussen als arrogant aufgefasst wird. Aber eigentlich bin ich ganz nett (lacht)!